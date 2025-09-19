GRABADO el 19-09-2025

Alcalde de Pataz cree que Dina Boluarte no le permitirá llegar a Lima con su Marcha de Sacrificio"

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, aseguró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no le permitirá llegar a Lima con su denominada Marcha de Sacrificio, con la cual busca reclamarle por las promesas incumplidas hacia la provincia liberteña.Hasta el momento, Mariños se encuentra en la ciudad de Trujillo, luego de 21 días de recorrido rumbo a la capital.

Finalmente, señaló que no descarta postular a la presidencia del Perú en las elecciones del 2031. No obstante, precisó que su objetivo actual es culminar las obras en la provincia de Pataz, donde hasta ahora la ejecución presupuestal apenas alcanza el 25 .



