GRABADO el 19-09-2025

Alcalde de Pataz cree que Dina Boluarte no le permitirá llegar a Lima con su Marcha de Sacrificio"

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, aseguró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no le permitirá llegar a Lima con su denominada Marcha de Sacrificio, con la cual busca reclamarle por las promesas incumplidas hacia la provincia liberteña.Hasta el momento, Mariños se encuentra en la ciudad de Trujillo, luego de 21 días de recorrido rumbo a la capital.
Finalmente, señaló que no descarta postular a la presidencia del Perú en las elecciones del 2031. No obstante, precisó que su objetivo actual es culminar las obras en la provincia de Pataz, donde hasta ahora la ejecución presupuestal apenas alcanza el 25 .

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
lalibertad pataz dinaboluarte pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Instalación del Congreso Constituyente del Perú

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Día de la Libertad de Expresión de Pensamiento

Fundación del Club Unión Huaral

Fundación del Club Unión Huaral

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial del Software Libre

Día Mundial de la Limpieza

Día Mundial de la Limpieza

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

