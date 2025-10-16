GRABADO el 16-10-2025

Marcha del 15 de octubre: excongresistas se pronuncian sobre manifestaciones en el centro de Lima.

Ministro del Interior sobre policías heridos en marcha: Esto es un atentado.

Centro de Lima: presidente José Jerí supervisa atención a policías heridos durante manifestaciones.

Defensoría del Pueblo sobre marchas: Hay 12 policías heridos y cuatro civiles detenidos.

Enfrentamientos en marcha de la Generación Z: Hay policías y manifestantes heridos.

Marcha del 15 de octubre: manifestantes prenden fuego frente al Congreso y zonas aledañas.

Marcha del 15 de octubre movilizó a jóvenes, gremios y colectivos en distintas regiones del país.

Congresistas se pronuncian por nueva moción de censura contra Mesa Directiva.

Marcha del 15 de octubre deja múltiples heridos tras enfrentamientos con la PNP en el centro de Lima.

Vicente Tiburcio promete expulsar a malos elementos de la Policía Nacional.

José Jerí anuncia plan de seguridad para artistas tras atentado a Agua Marina.

Además hoy día 17 de Octubre en el calendario del Perú.

