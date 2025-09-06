GRABADO el 06-09-2025

MML anuncia construcción de paso a desnivel en avenida Javier Prado

La Municipalidad de Lima y el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) anunciaron la construcción de un paso a desnivel en la avenida Javier Prado, a la altura de Lince, con el objetivo de reducir la congestión vehicular que diariamente afecta a miles de conductores. El proyecto se ejecutará entre la calle Las Begonias y la avenida Arenales, y se iniciará en diciembre de este año.



La obra contempla una inversión de S/ 269 millones y consistirá en una vía de cuatro carriles con una extensión de 1,8 kilómetros. Según el vocero de Invermet, Manuel Trauco, permitirá un ahorro promedio de 30 a 35 minutos en hora punta. Avanzar 15 kilómetros puede tomar hasta hora y media, con esta infraestructura ese tiempo se reducirá significativamente, afirmó.



Los conductores de la zona recibieron con optimismo el anuncio, pues consideran que la avenida Javier Prado es una de las más congestionadas de la capital. Este tramo es terrible, uno puede tardar entre 40 minutos y una hora para avanzar pocas cuadras. Con esta obra podríamos ahorrar al menos 20 minutos, señaló un chofer consultado.



DEVÍOS VEHICULARES



La Municipalidad aclaró que durante la ejecución no habrá un cierre total de vías, sino restricciones parciales acompañadas de planes de desvío para mantener la circulación vehicular. Se estima que la obra beneficiará directamente a unos tres millones de limeños que transitan a diario por San Isidro y Lince.





