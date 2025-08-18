GRABADO el 18-08-2025

Caso Sheyla Gutiérrez: peruana fue hallada sin vida en EE.UU. tras denunciar maltrato El Comercio

El caso de Sheyla Gutiérrez conmociona al Perú y a la comunidad en el extranjero. La madre de 30 años desapareció en Estados Unidos tras denunciar maltratos de su pareja, Josimar Cabrera Cornejo, y días después fue hallada sin vida.

Cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y la repatriación de sus hijos a Lima con estricta reserva marcan esta historia que deja más preguntas que respuestas. Mientras la familia exige justicia, las autoridades de Perú y Estados Unidos investigan con apoyo del FBI.

En este video te contamos la cronología de los hechos, lo que se sabe hasta ahora y las reacciones oficiales en un caso que evidencia la urgencia de combatir la violencia contra la mujer y garantizar justicia.

