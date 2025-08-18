GRABADO el 18-08-2025

¿Por qué Dina Boluarte sigue perdiendo apoyo en Perú?: tiene 96 de desaprobación El Comercio

La más reciente encuesta de Datum para El Comercio revela una cifra histórica y preocupante: la presidenta Dina Boluarte alcanza un 96 de desaprobación a nivel nacional, mientras que su aprobación se mantiene en apenas el 3 , su nivel más bajo desde que inició su gobierno.



En este video debatimos con Jeffrey Radinzky, analista político, qué significa esta crisis de legitimidad para la mandataria, el contraste con el repunte del alcalde Rafael López Aliaga, y las posibles implicancias políticas de cara al futuro. ¿Qué opinan los ciudadanos frente a este escenario? ¿Qué consecuencias podría tener este rechazo masivo en la estabilidad del país?



