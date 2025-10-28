GRABADO el 28-10-2025

Huracán Melissa categoría 5 toca tierra en Jamaica y dejaría 1,5 millones afectados El Comercio

El huracánMelissa, convertido ya en un devastador fenómeno de categoría 5, se encuentra muy cerca de tocar tierra en Jamaica donde los vientos alcanzan aproximadamente los 280 km/h y es señalado como posiblemente el más destructivo en la historia de la isla.



Mientras avanza a paso lento, alertan autoridades sobre el riesgo de inundaciones repentinas, marejadas ciclónicas de hasta 4 metros en la costa sur y lluvias que podrían sumar cerca de un metro de acumulación.



A pesar de las órdenes de evacuación y la activación de cientos de refugios, muchos residentes han decidido permanecer en sus hogares, lo que agrava el peligro inminente.



Esta noche o madrugada del martes se espera el impacto directo del huracán, que tras Jamaica avanzará hacia el este de Cuba, por lo que el llamado es urgente: si estás en ruta del huracán, sigue las instrucciones oficiales, resguárdate y mantente informado minuto a minuto.



