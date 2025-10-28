GRABADO el 28-10-2025

Plantean desaforar a congresista Lucinda Vásquez por asesor 'corta uñas' Mirada de Fondo

La periodista Diana Seminario se pronuncia sobre la máxima sanción que se demanda contra la congresista Lucinda Vásquez tras conocerse una imagen de su trabajador cortándole las uñas de los pies. "¿Dónde quedaron sus plataformas de defensa a los derechos de los trabajadores?", se pregunta en su videocolumna "Mirada de fondo" de este martes 28 de octubre.

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

