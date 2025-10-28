Plantean desaforar a congresista Lucinda Vásquez por asesor 'corta uñas' Mirada de Fondo
La periodista Diana Seminario se pronuncia sobre la máxima sanción que se demanda contra la congresista Lucinda Vásquez tras conocerse una imagen de su trabajador cortándole las uñas de los pies. "¿Dónde quedaron sus plataformas de defensa a los derechos de los trabajadores?", se pregunta en su videocolumna "Mirada de fondo" de este martes 28 de octubre.
noticiashoy breakingnews política Perú DianaSeminario LucindaVásquez videocolumna congreso escándalopolítico derechoslaborales
Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.
Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf
Sitio web: http://elcomercio.pe
TAMBIÉN SÍGUENOS EN:
Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe
Twitter: https://twitter.com/elcomercio
Instagram: http://instagram.com/elcomercio
Discord: https://discord.gg/elcomercio
elcomercio noticiasperu mundo internacionales
Diana Seminario
Lucinda Vásquez
trabajador corta uñas congresista
escándalo Congreso Perú
videocolumna mirada de fondo
sanción Lucinda Vásquez
derechos laborales Congreso
imagen polémica congresista
plataformas de defensa laboral
trabajo indigno Perú
indignación redes sociales
ética política Perú
sanción disciplinaria Congreso
crítica Diana Seminario
viral Lucinda Vásquez
comportamiento inaceptable
opinión periodista Perú
control político y ética
denuncias en el Congreso
reacciones al escándalo
Desde EL COMERCIO
¡Impresionante vista desde dentro del huracán Melisa! El Comercio.
HURACÁN MELISSA EN VIVO: IMÁGENES DE SU DEVASTADORA LLEGADA A JAMAICA El Comercio.
Huracán Melissa: tres razones que explican por qué es el más peligroso del 2025 El Comercio.
ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 10AM UNO MÁS ENVIVO.
EE.UU. lanza tres ataques que dejan 14 muertos en operaciones antidrogas El Comercio.
¿Puede postular Martín Vizcarra pese a sus tres inhabilitaciones?, lo explicamos El Comercio.
Terremoto en Turquía: Impacto del sismo de magnitud 6.1 El Comercio.
Hezbolá se expande en Venezuela y LATAM con apoyo de regímenes aliados El Comercio.
Burevestnik: el misil nuclear ruso que desafía las defensas El Comercio.
NOTICIAS PERÚ 28 DE OCTUBRE: VIZCARRA PRECANDIDATO A VICEPRESIDENTE, TREN CHOCA CONTRA BUS Y MÁS.
¿NAVE O COMETA? EL DR.CHOY NOS EXPLICA UNO MÁS ENVIVO.
Impactantes imágenes de la llegada del Huracán Melissa a Jamaica El Comercio.
Huracán Melissa categoría 5 toca tierra en Jamaica y dejaría 1,5 millones afectados El Comercio.
Tren choca contra bus que invadía vía férrea en El Agustino El Comercio.
Plantean desaforar a congresista Lucinda Vásquez por asesor 'corta uñas' Mirada de Fondo.
Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.
EL COMERCIO
Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.