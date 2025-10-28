GRABADO el 28-10-2025

Plantean desaforar a congresista Lucinda Vásquez por asesor 'corta uñas' Mirada de Fondo

La periodista Diana Seminario se pronuncia sobre la máxima sanción que se demanda contra la congresista Lucinda Vásquez tras conocerse una imagen de su trabajador cortándole las uñas de los pies. "¿Dónde quedaron sus plataformas de defensa a los derechos de los trabajadores?", se pregunta en su videocolumna "Mirada de fondo" de este martes 28 de octubre.



