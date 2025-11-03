GRABADO el 03-11-2025

NO LES CREEN NADA Fujimoristas no logran explicar qué hacía cámara del Congreso en mitin de Keiko

LAVÁNDOSE LAS MANOS Congresistas fujimoristas no convencen con sus explicaciones sobre por qué una cámara del Congreso apareció grabando un mitin de Keiko Fujimori en Trujillo. Culpan a Daniel Luza, quien trabajaba en la Oficina de Participación Ciudadana del Parlamento, dependencia vinculada a la primera vicepresidencia del Congreso, a cargo de Fernando Rospigliosi.



Sin embargo, evaden respuestas cuando se les recuerda que Luza fue aportante de Fuerza Popular y que habría viajado junto al asesor de Rosangella Barbarán al mismo mitin.



Pese a las evidencias, los congresistas aseguran que no tenían necesidad de usar equipos del Congreso, ya que contaban con los recursos suficientes para cubrir el evento privado. Afirman, además, que habían gestionado todo lo necesario para evitar críticas, por lo que dicen extrañarse ante lo ocurrido.





Desde El Búho pe

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

