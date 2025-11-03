GRABADO el 03-11-2025

"Porky" y Norma Yarrow arremeten sin piedad contra Keiko Fujimori y la califican de VAGA Y MALCRIADA

Rafael López Aliaga y Norma Yarrow dieron inicio a la pugna electoral lanzando duros calificativos contra Keiko Fujimori. La precandidata presidencial de Fuerza Popular fue tildada de vaga y acusada de solo colgarse de su papá y de que nunca ha trabajado, luego de declarar que no postularía al Senado porque no quería un premio consuelo.



Durante sus mitines políticos, López Aliaga defendió su fórmula de cara a las elecciones 2026 y la confrontó directamente:



Uno entra a política a sacarse a trabajar, no siendo una vaga. ¿De qué vive la señora? Bien malcriadita, afirmó.



Por su parte, Norma Yarrow lo secundó en otro mitin, increpándola por usar la imagen de su padre fallecido para ganar popularidad:



¿Cuándo has hecho algo? Te lo digo yo, de mujer a mujer: ¿tu bancada qué ha hecho? De mujer a mujer, ¿cuándo has chambeado? De mujer a mujer, acá para enfrentar los problemas de la patria no tienes que recurrir a tu papá. Tu papá sí hizo y hay que reconocerle las cosas, pero no te tienes que subir al carro de tu papá para postular por cuarta vez. Y te lo digo fuerte y claro.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?



Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



elecciones2026 keikofujimori fujimorismo rafaellópezaliaga renovacionpopular noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

LO QUE NO MOSTRARON Rechazo y hasta quema de polos: Así arrancaron su campaña Keiko y López Aliaga.

"Porky" y Norma Yarrow arremeten sin piedad contra Keiko Fujimori y la califican de VAGA Y MALCRIADA.

Perú podría perder inversiones por decisiones fiscales del Congreso, advierte economista.

¿LO HARÁ? José Jerí debe poner límites al Congreso para proteger la economía del Perú.

Keiko y López Aliaga hacen show en Trujillo Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¡REGRESAN DE LA MUERTE! Exministros de Dina y PPK entre los postulantes de Elecciones 2026.

PASÓ EN EL PERÚ: Juez declara reo contumaz a César Combina por presunta difamación agravada.

¡CONGRESO NOS ENDEUDA! Las próximas generaciones pagarán la factura que nos deja este Congreso.

¿Qué leyes del Congreso están poniendo en riesgo la economía del Perú? AGENDA REGIONAL.

Candidatos y denuncias mutuas: mañana vence plazo para inscribir planchas Pico a Pico.

¡KEIKO NO BASTA! 19 de los 20 actuales legisladores fujimoristas se lanzan a la reelección.

SORPRENDIÓ Nobel de Economía: Fujimori tumbó la democracia elección de Castillo fue fantástica.

PASÓ EN EL PERÚ: Alcalde no quiere devolver 50 mil soles que mujer prestó para campaña.

NO QUIERE EL SENADO Keiko oficializa su candidatura a la presidencia: buses llegaron en caravana.

Ayacucho: Sunafil paraliza obras del Gobierno Regional por riesgos graves en seguridad laboral.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.