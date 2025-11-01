GRABADO el 01-11-2025

¿LO HARÁ? José Jerí debe poner límites al Congreso para proteger la economía del Perú

AGENDA REGIONAL El economista Nicolás Besich Adrián, coordinador general de Videnza Consultores, sostuvo que José Jerí debe confrontar al Congreso para impedir que continúe aprobando leyes que ponen en riesgo el equilibrio fiscal. Señaló que, si es necesario, la cartera de Economía debería recurrir al Tribunal Constitucional para frenar estas iniciativas y declarar su inconstitucionalidad. De lo contrario, advirtió, la situación fiscal, ya deteriorada por decisiones del Parlamento, podría agravarse aún más.

Mira el programa completo https://www.youtube.com/watch?vZyfAn4wS1Hk

¿LO HARÁ? José Jerí debe poner límites al Congreso para proteger la economía del Perú.

