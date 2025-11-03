GRABADO el 03-11-2025

Perú podría perder inversiones por decisiones fiscales del Congreso, advierte economista

AGENDA REGIONAL El Perú mantiene actualmente una deuda equivalente al 30 del PBI, una de las más bajas de la región. Sin embargo, este margen no debería ser usado como excusa por el Congreso para seguir aprobando leyes que aumentan el gasto corriente, como incrementos salariales, sin respaldo fiscal ni retorno económico. Williar Hidalgo Villar, exdecano del Colegio de Economistas de Piura, advirtió que este endeudamiento descontrolado, impulsado por decisiones legislativas populistas, eleva el riesgo país y ahuyenta la inversión extranjera, pues la economía peruana empieza a proyectar un escenario de creciente inestabilidad.



