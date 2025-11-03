GRABADO el 03-11-2025

LO QUE NO MOSTRARON Rechazo y hasta quema de polos: Así arrancaron su campaña Keiko y López Aliaga

QUISIERON APARENTAR OTRA COSA Trujillo (La Libertad) fue la ciudad elegida tanto por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como por Rafael López Aliaga (Renovación Popular) para lanzar sus candidaturas presidenciales rumbo a las elecciones del 2026. Aunque en sus redes sociales difundieron imágenes de mitines con gran apoyo y vítores de simpatizantes, la situación en las calles fue distinta. A las afueras de los eventos, diversos ciudadanos expresaron su rechazo con protestas y abucheos, e incluso quemaron polos con logos partidarios. Además, increparon a la Policía por lo que consideraron una excesiva protección y acusaron a algunos asistentes de recibir pago por su participación.



