GRABADO el 02-10-2025

Las 5 del día: oficializan ley que crea 20 universidades nacionales en regiones

Las 5 noticias más importantes del día. Información verificada, directa desde la Agencia Andina, para que estés al tanto de lo que realmente importa en el país y el mundo.

Estas son las noticias de hoy:

Servicios de Metropolitano y Metro funcionan al cien por ciento ante paro

Publican Ley que impulsa modalidad de obras por impuestos en inversión pública

Oficializan norma que crea 20 universidades nacionales en diversas regiones

Prorrogan por 60 días estado de emergencia en Pataz para enfrentar minería ilegal

Se inicia hoy ExpoAmazónica 2025 en región San Martín








Desde Agencia de Noticias Andina

Paro de transportistas: Panorama de la medida adoptada en Lima y Callao.

Las 5 del día: oficializan ley que crea 20 universidades nacionales en regiones.

Sinfonía por el Perú transforma más de 35 mil vidas.

Retiro AFP 2025 : ¿Cómo realizar la solicitud del desembolso?.

Periodistas del Diario El Peruano, Andina y la Crónica en la historia.

¡Cronograma para retiro de AFP 2025!.

¡Desarticulan a la banda criminal Los Letales del Norte, Nueva Generación!.

El Peruano recibe reconocimiento por sus 200 años en CONICOM 2025.

Patrimonio arquitectónico y casonas antiguas en El Rímac urgen presupuesto exclusivo para salvarse.

Retiro AFP 2025: ¿cómo y cuándo solicitar el desembolso de tus fondos?.

Andina en regiones: imagen del Señor de las Milagros de San Agustín sale a su primer recorrido.

Así fue la desarticulación de organización criminal Los letales del norte nueva generación.

Más de 4 mil casonas del Rímac en riesgo de colapsar.

La Sacha Guayaba: la planta que ayudara en lucha contra la diabetes.

Nicolás Maduro firma decreto de conmoción en Venezuela.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Expo Amazónica

Expo Amazónica

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Creación Política de Jauja

Día de la Creación Política de Jauja

Día Internacional de la No Violencia

Día Internacional de la No Violencia

