Las 5 del día: oficializan ley que crea 20 universidades nacionales en regiones

Servicios de Metropolitano y Metro funcionan al cien por ciento ante paro



Publican Ley que impulsa modalidad de obras por impuestos en inversión pública



Oficializan norma que crea 20 universidades nacionales en diversas regiones



Prorrogan por 60 días estado de emergencia en Pataz para enfrentar minería ilegal



Se inicia hoy ExpoAmazónica 2025 en región San Martín

















