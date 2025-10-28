GRABADO el 28-10-2025

Las 5 del día: Jefe del Estado presentará balance del estado de emergencia en Lima y Callao

1.- Jefe del Estado presentará balance del estado de emergencia en Lima y Callao



2.- Publican ley que reconoce a Chiclayo como cuna espiritual del Papa León XIV



3.- Señor de los Milagros realiza hoy su quinto recorrido procesional



4.- Ministerio de Trabajo ofrece 2,300 vacantes de empleo en Lima y Callao



5.- Promulgan Ley de creación de Universidad Nacional de Huaycán en Ate







Desde Agencia de Noticias Andina

