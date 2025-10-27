GRABADO el 27-10-2025

Control en penales: proponen gestión privada internacional para combatir la criminalidad

Ante el registro de la criminalidad y las extorsiones organizadas desde el interior de los penales, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado Amao, plantea que la administración de las cárceles sea asumida por empresas privadas especializadas en control penitenciario. Señalando que este modelo ha demostrado eficiencia en otros países y podría contribuir a frenar la inseguridad en el país.

