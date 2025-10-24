GRABADO el 24-10-2025

¡La experiencia de conocer China para un periodista!

EnVivo : Desde Beijing, conozcamos la experiencia de viajar en el tren bala, la exótica gastronomía, los imponentes lugares turísticos y la moderna tecnología de China. César Chaman, editor de la agencia de Noticias Andina, comparte sus impresiones tras participar en el Seminario para Profesionales de los Medios de Comunicación organizado por el Instituto Avanzado de Estudios y Formación Internacional chino

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Nacimiento del poeta Martín Adán

Nacimiento del poeta Martín Adán

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Inicio de investigaciones en Ciudadela Caral

Día de la Educación Secundaria

Día de la Educación Secundaria

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

Día Mundial de la Terapia Ocupacional

