GRABADO el 28-10-2025

Señor de los Milagros y su encuentro con San Martín de Porres, patrono de Editora Perú

ENVIVO: Sigue el recorrido de la procesión del Señor de los Milagros por El Cercado de Lima, que esta mañana como ya es habitual cada 28 de octubre, se encuentra con las andas de San Martín de Porres, patrono de los trabajadores del Diario El Peruano, la Agencia de Noticias Andina y SEGRAF, para recibir un emotivo homenaje de fe, humildad y devoción. Conozcamos el testimonio de cargadores y sahumadoras del santo moreno. señordelosmilagros procesióndelseñordelosmilagros andinacanalonline



Desde Agencia de Noticias Andina

