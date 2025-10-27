GRABADO el 27-10-2025

Escolares participan en exposición de portadas históricas de El Peruano

Interpretaciones musicales y poemas interpretaron alumnos de cinco colegios de Lima para homenajear a El Peruano por su bicentenario. Son parte del Proyecto ciudadano Niño Patriota Bicentenario y asistieron a la inauguración de la exposición temporal de portadas históricas del diario oficial en la Hemeroteca de Editora Perú.







