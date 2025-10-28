GRABADO el 28-10-2025

Señor de los Milagros: fervor y tradición en Editora Perú

Como cada 28 de octubre, la avenida Alfonso Ugarte se vistió de morado. El Señor de los Milagros realizó su quinto recorrido procesional del año seguido de cientos de fieles. La sagrada imagen recibió en su recorrido un homenaje y saludo de Editora Perú. Desde tempranas horas los fieles esperaban al cristo moreno para venerarlo y agardercerle por los milagros realizados


Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

