GRABADO el 25-10-2025

Los mejores del Sporting Cristal vs. Universitario uno por uno Depor

Los mejores del Sporting Cristal vs. Universitario uno por uno Depor



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



Facebook: https://bit.ly/494GskH

Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!

Desde Diario Depor

Los mejores del Sporting Cristal vs. Universitario uno por uno Depor.

Hinchas de Sporting Cristal estallan tras derrota 01 ante la Universitario Depor.

Así gritamos el gol de Alex Valera que le dio el triunfo a Universitario Depor.

UNIVERSITARIO VS. SPORTING CRISTAL EN VIVO TORNEO CLAUSURA FECHA 14 Stream Depor.

¿EVITARÁN EL TRI? REACCIONES de hinchas de ALIANZA LIMA tras ALIANZA LIMA 3-1 SPORT BOYS Depor.

FELIPE CHÁVEZ: DEBUT tardío y SIN CONEXIÓN en la SELECCIÓN PERUANA Depor.

GRIMALDO, ARAUJO y MCLOREN: los puntos MÁS ALTOS pese a la derrota de PERÚ Depor.

CHILE VS PERÚ EN VIVO PARTIDO AMISTOSO Depor.

¿Qué PUNTAJE le pones al equipo de PIPO GOROSITO? U DE CHILE 2-1 ALIANZA LIMA Depor.

U DE CHILE vs ALIANZA LIMA: RESUMEN y ANÁLISIS de COPA SUDAMERICANA Depor.

Alianza Lima es ELIMINADO de la COPA SUDAMERICANA: U de Chile 2-1 Alianza Lima Depor.

¿DEMBELÉ merecía el BALÓN DE ORO? Superó a LAMINE YAMAL y es el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO Depor.

¿DEMBELÉ merecía el BALÓN DE ORO? Superó a LAMINE YAMAL y es el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO Depor.

Mi opinión TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

Además hoy día 25 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Depor

Todos los videos desde Diario Depor en Youtube.