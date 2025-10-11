GRABADO el 11-10-2025

GRIMALDO, ARAUJO y MCLOREN: los puntos MÁS ALTOS pese a la derrota de PERÚ Depor

En este análisis postpartido, el panel destaca los puntos más altos del equipo peruano a pesar de la derrota.

Araujo mostró liderazgo defensivo y promete ser el referente del proceso hacia el Mundial 2030.

Grimaldo, desde Letonia, evidenció madurez, crecimiento futbolístico y fortaleza mental tras superar críticas.

Mcloren Castro, desequilibrante y veloz, fue uno de los más destacados en el ataque.



El debate también apunta a la responsabilidad del técnico Manuel Barreto, quien se habría demorado en los cambios y no encontró respuestas en el segundo tiempo.



