GRABADO el 11-10-2025

FELIPE CHÁVEZ: DEBUT tardío y SIN CONEXIÓN en la SELECCIÓN PERUANA Depor

La hinchada lo pedía, pero Felipe Chávez ingresó recién a los 78 minutos del partido y casi no tocó el balón.
El joven volante del Bayern Múnich juvenil, con formación europea y participación en la Champions League Sub-19, no logró mostrar su talento por falta de conexión con sus compañeros.

Aunque fue un debut discreto, los comentaristas coinciden en que Felipe Chávez debe tener más minutos en las próximas convocatorias de noviembre.

¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!

https://depor.com/

¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!

Facebook: https://bit.ly/494GskH
Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2
TikTok: https://bit.ly/3esOl7t

¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!

Felipe Chávez selección peruana
debut de Felipe Chávez Perú
jugador peruano Bayern Múnich juvenil
Champions League Sub-19 Bayern
análisis postpartido selección peruana
Manuel Barreto cambios tardíos
falta de conexión en la selección
jóvenes promesas del fútbol peruano
futuro de Perú 2030

Desde Diario Depor

FELIPE CHÁVEZ: DEBUT tardío y SIN CONEXIÓN en la SELECCIÓN PERUANA Depor.

GRIMALDO, ARAUJO y MCLOREN: los puntos MÁS ALTOS pese a la derrota de PERÚ Depor.

CHILE VS PERÚ EN VIVO PARTIDO AMISTOSO Depor.

¿Qué PUNTAJE le pones al equipo de PIPO GOROSITO? U DE CHILE 2-1 ALIANZA LIMA Depor.

U DE CHILE vs ALIANZA LIMA: RESUMEN y ANÁLISIS de COPA SUDAMERICANA Depor.

Alianza Lima es ELIMINADO de la COPA SUDAMERICANA: U de Chile 2-1 Alianza Lima Depor.

¿DEMBELÉ merecía el BALÓN DE ORO? Superó a LAMINE YAMAL y es el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO Depor.

¿DEMBELÉ merecía el BALÓN DE ORO? Superó a LAMINE YAMAL y es el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO Depor.

Mi opinión TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

HERNÁN BARCOS TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

REACCIONES de HINCHAS DE ALIANZA LIMA sobre la EXPULSIÓN DE CARLOS ZAMBRANO Depor.

¿GOROSITO SE DEMORÓ EN LOS CAMBIOS? ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

REACCIONES DE HINCHAS DE ALIANZA LIMA tras el 0-0 con U DE CHILE por COPA SUDAMERICANA Depor.

ALIANZA LIMA VS U DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS FINAL Depor.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Depor

video

FELIPE CHÁVEZ: DEBUT tardío y SIN CONEXIÓN en la SELECCIÓN PERUANA Depor

video

GRIMALDO, ARAUJO y MCLOREN: los puntos MÁS ALTOS pese a la derrota de PERÚ Depor

video

CHILE VS PERÚ EN VIVO PARTIDO AMISTOSO Depor

video

¿Qué PUNTAJE le pones al equipo de PIPO GOROSITO? U DE CHILE 2-1 ALIANZA LIMA Depor

video

U DE CHILE vs ALIANZA LIMA: RESUMEN y ANÁLISIS de COPA SUDAMERICANA Depor

video

Alianza Lima es ELIMINADO de la COPA SUDAMERICANA: U de Chile 2-1 Alianza Lima Depor

video

¿DEMBELÉ merecía el BALÓN DE ORO? Superó a LAMINE YAMAL y es el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO Depor

video

¿DEMBELÉ merecía el BALÓN DE ORO? Superó a LAMINE YAMAL y es el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO Depor

video

Mi opinión TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor

video

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor

video

HERNÁN BARCOS TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor

video

REACCIONES de HINCHAS DE ALIANZA LIMA sobre la EXPULSIÓN DE CARLOS ZAMBRANO Depor

video

¿GOROSITO SE DEMORÓ EN LOS CAMBIOS? ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor

video

REACCIONES DE HINCHAS DE ALIANZA LIMA tras el 0-0 con U DE CHILE por COPA SUDAMERICANA Depor

video

ALIANZA LIMA VS U DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS FINAL Depor

Todos los videos desde Diario Depor en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 14 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo