GRABADO el 11-10-2025

FELIPE CHÁVEZ: DEBUT tardío y SIN CONEXIÓN en la SELECCIÓN PERUANA Depor

La hinchada lo pedía, pero Felipe Chávez ingresó recién a los 78 minutos del partido y casi no tocó el balón.

El joven volante del Bayern Múnich juvenil, con formación europea y participación en la Champions League Sub-19, no logró mostrar su talento por falta de conexión con sus compañeros.



Aunque fue un debut discreto, los comentaristas coinciden en que Felipe Chávez debe tener más minutos en las próximas convocatorias de noviembre.



¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!



https://depor.com/



¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!



Facebook: https://bit.ly/494GskH

Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2

TikTok: https://bit.ly/3esOl7t



¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!



Felipe Chávez selección peruana

debut de Felipe Chávez Perú

jugador peruano Bayern Múnich juvenil

Champions League Sub-19 Bayern

análisis postpartido selección peruana

Manuel Barreto cambios tardíos

falta de conexión en la selección

jóvenes promesas del fútbol peruano

futuro de Perú 2030

Desde Diario Depor

FELIPE CHÁVEZ: DEBUT tardío y SIN CONEXIÓN en la SELECCIÓN PERUANA Depor.

GRIMALDO, ARAUJO y MCLOREN: los puntos MÁS ALTOS pese a la derrota de PERÚ Depor.

CHILE VS PERÚ EN VIVO PARTIDO AMISTOSO Depor.

¿Qué PUNTAJE le pones al equipo de PIPO GOROSITO? U DE CHILE 2-1 ALIANZA LIMA Depor.

U DE CHILE vs ALIANZA LIMA: RESUMEN y ANÁLISIS de COPA SUDAMERICANA Depor.

Alianza Lima es ELIMINADO de la COPA SUDAMERICANA: U de Chile 2-1 Alianza Lima Depor.

¿DEMBELÉ merecía el BALÓN DE ORO? Superó a LAMINE YAMAL y es el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO Depor.

¿DEMBELÉ merecía el BALÓN DE ORO? Superó a LAMINE YAMAL y es el MEJOR JUGADOR DEL MUNDO Depor.

Mi opinión TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

SEBASTIÁN RODRÍGUEZ TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

HERNÁN BARCOS TRAS ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

REACCIONES de HINCHAS DE ALIANZA LIMA sobre la EXPULSIÓN DE CARLOS ZAMBRANO Depor.

¿GOROSITO SE DEMORÓ EN LOS CAMBIOS? ALIANZA LIMA 0-0 U DE CHILE Depor.

REACCIONES DE HINCHAS DE ALIANZA LIMA tras el 0-0 con U DE CHILE por COPA SUDAMERICANA Depor.

ALIANZA LIMA VS U DE CHILE EN VIVO COPA SUDAMERICANA CUARTOS FINAL Depor.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Depor

Todos los videos desde Diario Depor en Youtube.