GRABADO el 27-10-2025

Valera anotó el gol que le dio el tricampeonato a la U Depor

Desde Diario Depor

¡HASTA LAS LÁGRIMAS! Así fue la emocionante celebración de un abuelito tras el tricampeonato Depor.

Valera anotó el gol que le dio el tricampeonato a la U Depor.

¡DÍA HISTÓRICO PARA LOS CREMAS! Universitario es tricampeón del fútbol peruano y así lo vivimos..

UNIVERSITARIO VS. ADT EN VIVO TORNEO CLAUSURA FECHA 16 Stream Depor.

Los mejores del Sporting Cristal vs. Universitario uno por uno Depor.

Hinchas de Sporting Cristal estallan tras derrota 01 ante la Universitario Depor.

Así gritamos el gol de Alex Valera que le dio el triunfo a Universitario Depor.

UNIVERSITARIO VS. SPORTING CRISTAL EN VIVO TORNEO CLAUSURA FECHA 14 Stream Depor.

¿EVITARÁN EL TRI? REACCIONES de hinchas de ALIANZA LIMA tras ALIANZA LIMA 3-1 SPORT BOYS Depor.

FELIPE CHÁVEZ: DEBUT tardío y SIN CONEXIÓN en la SELECCIÓN PERUANA Depor.

GRIMALDO, ARAUJO y MCLOREN: los puntos MÁS ALTOS pese a la derrota de PERÚ Depor.

CHILE VS PERÚ EN VIVO PARTIDO AMISTOSO Depor.

¿Qué PUNTAJE le pones al equipo de PIPO GOROSITO? U DE CHILE 2-1 ALIANZA LIMA Depor.

U DE CHILE vs ALIANZA LIMA: RESUMEN y ANÁLISIS de COPA SUDAMERICANA Depor.

Alianza Lima es ELIMINADO de la COPA SUDAMERICANA: U de Chile 2-1 Alianza Lima Depor.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad del Señor de Burgos - Huánuco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Declaratoria como Monumento Histórico de la Nación al Balcón de Huaura

Señor del Mar - Callao

Semana del Desarme

Terremoto de Lima en 1746

