GRABADO el 17-10-2025

¿EVITARÁN EL TRI? REACCIONES de hinchas de ALIANZA LIMA tras ALIANZA LIMA 3-1 SPORT BOYS Depor

Depor conversó con los hinchas de AlianzaLima tras la victoria ante SportBoys. Los hinchas respondieron sobre sí creen o no en la continuidad de NéstorGorosito al frente del equipo blanquiazul. Además reaccionaron al anuncio de deseo de HernánBarcos de continuar en el equipo aliancista para la próxima temporada.



Desde Diario Depor

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

