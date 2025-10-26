UNIVERSITARIO VS. ADT EN VIVO TORNEO CLAUSURA FECHA 16 Stream Depor
Universitario de Deportes visita este domingo a ADT en el Estadio Unión Tarma, en un compromiso correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido está programado para las 3:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido en vivo por L1 MAX, en un duelo que genera expectativa porque los cremas pueden coronarse campeones del campeonato a falta de tres jornadas, mientras que el Vendaval buscará impedirlo para seguir con chances de asegurar un boleto a un torneo internacional.
deportes Perú Liga1 Universitario ADT TorneoClausura campeonato fútbolperuano
¡Descubre más noticias y mantente actualizado con nosotros!
https://depor.com/
¡Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido!
Facebook: https://bit.ly/494GskH
Instagram: https://bit.ly/3x9fYB2
TikTok: https://bit.ly/3esOl7t
¡Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un detalle!
Universitario vs. ADT EN VIVO
Universitario vs. ADT EN VIVO POR INTERNET
Universitario vs. ADT EN VIVO ONLINE
Universitario vs. ADT EN VIVO HOY
Universitario vs. ADT EN VIVO GRATIS
Universitario vs. ADT EN VIVO POR INTERNET GRATIS
Universitario vs. ADT EN DIRECTO
Universitario vs. ADT EN DIRECTO GRATIS
Universitario vs. ADT EN DIRECTO ONLINE
Universitario vs. ADT EN DIRECTO POR INTERNET
Universitario vs. ADT EN DIRECTO HOY
Universitario vs. ADT EN VIVO
Universitario vs. ADT GRATIS
Dónde ver Universitario vs. ADT
Universitario vs. ADT L1 MAX
Universitario vs. ADT LIGA 1 MAX
Universitario vs. ADT DIRECTV
Universitario vs. ADT Claro TV
Universitario vs. ADT Best Cable
Universitario vs. ADT Fútbol Libre
L1 MAX EN VIVO
LIGA 1 MAX EN VIVO
DIRECTV EN VIVO
Claro TV EN VIVO
Best Cable EN VIVO
Fútbol Libre EN VIVO
Desde Las Gradas
Desde Diario Depor
¡HASTA LAS LÁGRIMAS! Así fue la emocionante celebración de un abuelito tras el tricampeonato Depor.
Valera anotó el gol que le dio el tricampeonato a la U Depor.
¡DÍA HISTÓRICO PARA LOS CREMAS! Universitario es tricampeón del fútbol peruano y así lo vivimos..
UNIVERSITARIO VS. ADT EN VIVO TORNEO CLAUSURA FECHA 16 Stream Depor.
Los mejores del Sporting Cristal vs. Universitario uno por uno Depor.
Hinchas de Sporting Cristal estallan tras derrota 01 ante la Universitario Depor.
Así gritamos el gol de Alex Valera que le dio el triunfo a Universitario Depor.
UNIVERSITARIO VS. SPORTING CRISTAL EN VIVO TORNEO CLAUSURA FECHA 14 Stream Depor.
¿EVITARÁN EL TRI? REACCIONES de hinchas de ALIANZA LIMA tras ALIANZA LIMA 3-1 SPORT BOYS Depor.
FELIPE CHÁVEZ: DEBUT tardío y SIN CONEXIÓN en la SELECCIÓN PERUANA Depor.
GRIMALDO, ARAUJO y MCLOREN: los puntos MÁS ALTOS pese a la derrota de PERÚ Depor.
CHILE VS PERÚ EN VIVO PARTIDO AMISTOSO Depor.
¿Qué PUNTAJE le pones al equipo de PIPO GOROSITO? U DE CHILE 2-1 ALIANZA LIMA Depor.
U DE CHILE vs ALIANZA LIMA: RESUMEN y ANÁLISIS de COPA SUDAMERICANA Depor.
Alianza Lima es ELIMINADO de la COPA SUDAMERICANA: U de Chile 2-1 Alianza Lima Depor.
Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.
Diario Depor
Todos los videos desde Diario Depor en Youtube.