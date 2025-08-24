GRABADO el 24-08-2025

Cámaras a la caza de sicarios en el Callao: inteligencia artificial a la chalaca

El Callao ha puesto en marcha un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial como parte de su estrategia para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Las cámaras con reconocimiento facial permiten detectar en tiempo real a sicarios y delincuentes en puntos críticos del primer puerto, como son Loreto y Castilla.



De acuerdo con el municipio chalaco, las imágenes captadas son transmitidas directamente a la central de monitoreo, lo que facilita que el personal de serenazgo actúe con rapidez. Gracias a esta tecnología, se han logrado ubicar e intervenir a presuntos criminales en flagrancia, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.



La implementación de estas cámaras inteligente busca anticiparse a los hechos delictivos y reforzar la seguridad en los puntos de mayor incidencia criminal. Las autoridades municipales aseguran que el sistema de reconocimiento facial constituye una herramienta clave para desarticular a bandas dedicadas al sicariato y a la extorsión.



LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA



Con esta medida, el Callao se suma a otras zonas de Lima, como el distrito de Miraflores, que han optado por la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad ciudadana. El objetivo, remarcan las autoridades, es reducir la impunidad y generar una mayor sensación de control en los vecinos que conviven con altos índices de violencia.





