GRABADO el 24-08-2025

Trump le muestra los dientes a Maduro: la flota de Estados Unidos cerca a Venezuela

El gobierno de Donald Trump intensificó la presión sobre Nicolás Maduro con el envío de tres buques de guerra equipados con misiles guiados hacia aguas del Caribe próximas a Venezuela. Según Washington, el despliegue forma parte de las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico y ocurre luego de que la recompensa por la captura del mandatario venezolano se elevara a 50 millones de dólares.



La Casa Blanca aseguró que Trump está dispuesto a usar todos los medios del poder estadounidense para frenar el ingreso de drogas a su país y responsabilizó directamente al gobierno de Caracas. La portavoz Karoline Leavitt calificó al régimen venezolano como un cartel del narcoterror y afirmó que Maduro no es un presidente legítimo, sino un jefe fugitivo acusado de narcotráfico en Estados Unidos.



Medios estadounidenses reportaron que, además del despliegue naval, se estudia el envío de 4.000 marines a la región. Washington desconoce los resultados de las últimas elecciones en Venezuela y acusa al dictador Nicolás Maduro de encabezar el llamado Cartel de los Soles, una red criminal presuntamente vinculada al tráfico de cocaína y al envío de estas sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.



RESPUESTA DE MADURO



En respuesta, el mandatario venezolano Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio. Asimismo, advirtió que Venezuela está preparada para enfrentar lo que considera una amenaza directa a su soberanía por parte de Estados Unidos al señalar que el principal objetivo real de Estados Unidos es agredir a Venezuela, violentando su soberanía e independencia.





Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 24/08/2025



