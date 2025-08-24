GRABADO el 24-08-2025

El gerente general de María Acuña: vende golosinas, pero firma los documentos de su inmobiliaria

La congresista María Acuña Peralta enfrenta nuevas críticas luego de que un reportaje de Panorama revelara que el gerente general de su inmobiliaria Los Alizos sería presuntamente un testaferro. Se trata de Segundo de Fina, un hombre de la tercera edad que atiende un modesto stand de golosinas y artículos de escritorio en una galería del centro de Chiclayo, pero que en los registros de Sunat aparece como responsable de una empresa valorizada en casi siete millones de soles.



La inmobiliaria Los Alizos fue constituida en 2015 como empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) y en 2020, cuando Acuña asumió una curul en el Congreso por el partido Alianza para el Progreso (APP), designó a De Fina como gerente general. Pese a que en los documentos figura encargado de proyectos de urbanización y edificaciones, en la práctica no tiene formación académica ni experiencia en el rubro, limitándose a realizar cobros de alquiler en el mismo local donde trabaja.



Consultada por el programa dominical, Roberto Shimabukuro, abogado del estudio Monroy y Shima, señaló que si el gerente general de la inmobiliaria no cumple con las labores propias de su cargo, podría constituir una alerta sobre la transparencia en la administración de la empresa. Precisamente, el equipo de investigación de Panorama intentó obtener los descargos de la congresista María Acuña, pero ella se retiró del Parlamento antes de ser abordada por la prensa.



OTROS CUESTIONAMIENTOS



El caso se suma a otros cuestionamientos en torno a la parlamentaria María Acuña. En julio de este año, la Municipalidad de Chiclayo dispuso la demolición parcial de su vivienda en construcción, ubicada en la urbanización Santuario, tras verificarse que había ocupado indebidamente parte de la vía pública en la calle Los Proverbios.

Desde Panorama

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lanzaron la Operación Tacna en el Vraem..

El Puente de la Paz que genera discordia: los barranquinos que nunca fueron escuchados.

La congresista María Acuña Peralta vuelve a estar en el ojo de la tormenta..

La situación de Andrés Hurtado, "Chibolín", sigue generando controversia..

El esposo de la congresista: hostigamiento, violencia y acoso contra trabajadores del despacho.

El estudio Santiváñez en busca de El Dorado: exsocios del ministro con intereses directos en mina.

Mario Vizcarra: Martín Vizcarra no interpondrá ninguna acción legal por traslado a penal Ancón II.

El gerente general de María Acuña: vende golosinas, pero firma los documentos de su inmobiliaria.

Trump le muestra los dientes a Maduro: la flota de Estados Unidos cerca a Venezuela.

Misiles contra terroristas del Vraem: los últimos suspiros de las huestes del camarada José.

La soledad de Chibolín: el arma legal de Andrés Hurtado para lograr su libertad.

Cámaras a la caza de sicarios en el Callao: inteligencia artificial a la chalaca.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 17 DE AGOSTO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 10 DE AGOSTO DEL 2025.

El hombre múltiple cayó..

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.