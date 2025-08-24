GRABADO el 24-08-2025

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lanzaron la Operación Tacna en el Vraem.

Usando por primera vez m1siles de largo alcance contra los remanentes terr0ristas del camarada José. Se hallaron laboratorios de dr0ga, pistas clandestinas y una avioneta vinculada al narc0tráfico.



VRAEM operacióntacna FFAA SeguridadNacional panamericanatv noticiasperu

Desde Panorama

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lanzaron la Operación Tacna en el Vraem..

El Puente de la Paz que genera discordia: los barranquinos que nunca fueron escuchados.

La congresista María Acuña Peralta vuelve a estar en el ojo de la tormenta..

La situación de Andrés Hurtado, "Chibolín", sigue generando controversia..

El esposo de la congresista: hostigamiento, violencia y acoso contra trabajadores del despacho.

El estudio Santiváñez en busca de El Dorado: exsocios del ministro con intereses directos en mina.

Mario Vizcarra: Martín Vizcarra no interpondrá ninguna acción legal por traslado a penal Ancón II.

El gerente general de María Acuña: vende golosinas, pero firma los documentos de su inmobiliaria.

Trump le muestra los dientes a Maduro: la flota de Estados Unidos cerca a Venezuela.

Misiles contra terroristas del Vraem: los últimos suspiros de las huestes del camarada José.

La soledad de Chibolín: el arma legal de Andrés Hurtado para lograr su libertad.

Cámaras a la caza de sicarios en el Callao: inteligencia artificial a la chalaca.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 17 DE AGOSTO DEL 2025.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 10 DE AGOSTO DEL 2025.

El hombre múltiple cayó..

Además hoy día 27 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.