GRABADO el 24-08-2025

Mario Vizcarra: Martín Vizcarra no interpondrá ninguna acción legal por traslado a penal Ancón II

El expresidente Martín Vizcarra no presentará ninguna acción legal contra su traslado del penal de Barbadillo al penal Ancón II, según confirmó su hermano Mario Vizcarra en entrevista con Panorama. Esa decisión no significa rendirse ni claudicar, sino que tiene la entereza y capacidad para enfrentar la adversidad, sostuvo, al recalcar que el exmandatario cumplirá con la prisión preventiva dispuesta en su contra.



En diálogo con Carla Muschi, Mario Vizcarra también negó que el exjefe de Estado contemple solicitar asilo político, pese a encontrarse ahora en un establecimiento que alberga a presos comunes. Pedir asilo sería reconocer que ha cometido un delito y significaría traicionar a quienes lo respaldan. Martín tiene un compromiso con millones de peruanos que creen en él, declaró.



Asimismo, el hermano del exmandatario aseguró que no evalúa postular en las próximas elecciones y descartó que el partido de Vizcarra maneje esa opción. Recordó que el expresidente cumple cinco meses de prisión preventiva por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, pero confían en que podrá demostrar su inocencia en los plazos establecidos.



NO PRESENTARÁN ACCIONES LEGALES



Mario Vizcarra reveló que, inicialmente, presentó un hábeas corpus el 22 de agosto para cuestionar el traslado al penal Ancón II sin embargo, al día siguiente el propio expresidente Martín Vizcarra determinó que ni él ni su agrupación política interpusieran acciones legales. Confiamos en que este proceso no concluirá con una sentencia condenatoria, puntualizó.

Desde Panorama

