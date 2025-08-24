GRABADO el 24-08-2025

La congresista María Acuña Peralta vuelve a estar en el ojo de la tormenta.

Tras revelarse que el gerente de su inmobiliaria Los Alizos sería presuntamente un testaferro.

El designado, un adulto mayor que atiende un pequeño stand en Chiclayo, figura como responsable de una empresa valorizada en casi 7 millones de soles, pese a no tener experiencia en el rubro.

Las críticas aumentan y se cuestiona la transparencia en la administración de la parlamentaria.



Desde Panorama

