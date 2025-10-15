GRABADO el 15-10-2025

CÓNCLAVE EN VIVO: HUMO NEGRO EN LA PRIMERA VOTACIÓN DEL CÓNCLAVE El Mundo Ahora

Sigue EN VIVO desde el Vaticano el histórico Cónclave, donde 133 cardenales electores se reúnen en la Capilla Sixtina para elegir al 267 Papa de la Iglesia Católica.



Hoy se inicia el proceso solemne y secreto que definirá el rumbo espiritual de más de 1.400 millones de fieles en todo el mundo.

Se necesitan 89 votos para alcanzar la mayoría de dos tercios.

Las votaciones se realizan con papeletas especiales descritas en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis.

Cada paso, desde el sorteo de escrutadores hasta la quema de papeletas, está reglamentado y envuelto en tradición.



¿Habrá humo blanco hoy?

¿Continuará el legado de Francisco o vendrá un giro conservador?



Te explicamos minuto a minuto todo el protocolo, los candidatos papables y los escenarios posibles.



Activa la campana , comparte este stream y comenta en el chat en vivo.

Cónclave2025 NuevoPapa Vaticano ElecciónPapal FumataBlanca CapillaSixtina



Desde EL COMERCIO

