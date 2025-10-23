GRABADO el 23-10-2025

Maduro activa defensa antiaérea con 5 mil misiles para contraatacar a EE.UU. El Comercio

El presidente Nicolás Maduro afirmó este miércoles que Venezuela dispone de más de 5.000 misiles antiaéreos rusos IglaS desplegados en puestos estratégicos del país para responder a lo que califica como una amenaza militar letal de Donald Trump y el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe.



El IglaS es un misil portátil diseñado para derribar aeronaves, helicópteros y drones a baja altitud.



Maduro sostiene que este armamento forma parte de la defensa integral del país, en medio de una escalada de tensión con Estados Unidos por operaciones navales antinarcóticos en aguas internacionales.



noticiashoy breakingnews internacionales Venezuela misiles IglaS EstadosUnidos Caribe geopolítica defensaCanal



oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

EN VIVO: TRUMP HACE ANUNCIO OFICIAL DESDE LA CASA BLANCA El Comercio.

Avioneta del gobierno de Maduro se estrella tras despegar en Táchira El Comercio.

Maduro activa defensa antiaérea con 5 mil misiles para contraatacar a EE.UU. El Comercio.

SPORTING CRISTAL VS UNIVERSITARIO DE DEPORTES EN VIVO TORNEO CLAUSURA 2025 El Comercio.

Ernesto Álvarez responde sobre el bloqueo de mineros informales en Av. Abancay El Comercio.

SODA STEREO VUELVE El Comercio.

ELI, HECTOD Y UMI HYU - LUNES A VIERNES 10AM UNO MÁS ENVIVO.

NOTICIAS PERÚ 23 DE OCTUBRE: VOTO DE CONFIANZA A ÁLVAREZ, JERÍ EN OPERATIVO DEL CALLAO Y MÁS.

Juicio contra Martín Vizcarra: Alegatos finales en clausura de juicio oral El Comercio EN VIVO.

IRL: LA VERDAD DEL PATRULLAJE DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA Pasa en la Calle EN VIVO.

Premier Álvarez habla del caso del suboficial que disparó a Eduardo Ruiz en protesta El Comercio.

HERMANOS PALETAZO EN APRIETOS UNO MÁS ENVIVO.

EE.UU. amplía su ofensiva y ataca a narcolancha frente a Colombia El Comercio.

Con 79 votos Congreso le otorgó la confianza al Gabinete de Ernesto Álvarez Mirada de fondo.

CONGRESO OTORGA CONFIANZA AL GABINETE ÁLVAREZ: ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA EL GOBIERNO? EN VIVO.

Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.