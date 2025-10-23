GRABADO el 23-10-2025

Maduro activa defensa antiaérea con 5 mil misiles para contraatacar a EE.UU. El Comercio

El presidente Nicolás Maduro afirmó este miércoles que Venezuela dispone de más de 5.000 misiles antiaéreos rusos IglaS desplegados en puestos estratégicos del país para responder a lo que califica como una amenaza militar letal de Donald Trump y el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe.

El IglaS es un misil portátil diseñado para derribar aeronaves, helicópteros y drones a baja altitud.

Maduro sostiene que este armamento forma parte de la defensa integral del país, en medio de una escalada de tensión con Estados Unidos por operaciones navales antinarcóticos en aguas internacionales.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

