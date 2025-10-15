GRABADO el 15-10-2025

OPORTUNIDADES Capacitan a productores en Loreto para acceder a ferias y oportunidades de negocio

AGENDA REGIONAL El gerente regional de Desarrollo Económico de Loreto, Javier Shupingagua Tangoa, informó que su gestión impulsa la capacitación de emprendedores locales, en coordinación con entidades del Ejecutivo como PromPerú, COFIDE, la PCM y los ministerios de Agricultura, Energía y Minas, y Ambiente. Esta articulación ha permitido que productores accedan a ferias comerciales, exhiban sus productos y concreten oportunidades de negocio.



