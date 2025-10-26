Noticias 26 de octubre: TRUMP Y XI JINPING SE REUNIRÁN EN CHINA PARA NEGOCIAR ARANCELES
Este 26 de octubre te presentamos un resumen completo con las cinco noticias más relevantes del día a nivel internacional. Iniciamos con el viaje de Donald Trump a Asia, donde buscará un acuerdo comercial con Xi Jinping al margen de la cumbre de APEC, en medio de nuevas tensiones por el tráfico de fentanilo y los minerales críticos. También abordamos su postura firme frente a Vladimir Putin, al declarar que no se reunirá con el presidente ruso hasta que haya señales claras de paz en Ucrania.
En temas migratorios, el caso de Kilmar Ábrego da un giro inesperado: Liberia aceptó recibirlo temporalmente por razones humanitarias tras las polémicas deportaciones impulsadas por Washington. En Guatemala, el hallazgo de ocho cadáveres en bolsas plásticas bajo un puente ha sacudido al país, mientras continúa la fuga de líderes de la pandilla Barrio 18 y aumenta la preocupación por la violencia.
Finalmente, más de sesenta países firmaron en Vietnam un tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia. Aunque fue calificado como un avance, también ha generado controversia entre empresas tecnológicas y defensores de derechos humanos por su posible impacto en la privacidad y la libertad digital.
En este video te explicamos cada historia con contexto y claridad. Si quieres saber qué está pasando en el mundo hoy y por qué importa, este resumen es para ti. Información verificada, análisis global y los temas que están marcando la agenda internacional del 26 de octubre.
noticiashoy breakingnews internacionales China EstadosUnidos XiJinping DonaldTrump Ucrania Guatemala Liberia ciberdelincuencia agenda global
¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.
GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol
Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO
noticias 26 de octubre
Xi Jinping reunión Trump
guerra comercial China EE.UU
Trump Putin declaraciones
conflicto Ucrania 2025
hallazgo cadáveres Guatemala
migración Liberia Kilmar Ábrego
tratado ciberdelincuencia mundial
tensiones internacionales octubre
acuerdo APEC China EE.UU
sancciones a petroleras rusas
pandillas Guatemala Barrio 18
seguridad digital global tratado
impacto político migración 2025
vídeo noticias internacionales hoy
resumen noticioso 26 octubre
análisis política global
ciberseguridad tratado ONU
últimas noticias América Central
tema migración deportación EE.UU
Desde Diario Gestión
Argentina vota en medio de crisis: Milei se juega su poder en el Congreso Gestión.
Noticias 26 de octubre: TRUMP Y XI JINPING SE REUNIRÁN EN CHINA PARA NEGOCIAR ARANCELES.
MELISSA se convierte en HURACÁN y pone a JAMAICA en ALERTA máxima Gestión.
Noticias 25 de octubre: TRUMP DESPLIEGA UN PORTAAVIONES EN EL CARIBE Y EVALÚA ATAQUES EN VENEZUELA.
CRNEL EXHILIADO DE VENEZUELA REVELA CUÁL ES EL REAL PODER MILITAR DE MADURO ANTE EEUU radarclips.
Noticias 24 de octubre: EE.UU. INICIA EJERCICIOS MILITARES Y SANCIONA A PETRO E HIJO Noticiero.
TRUMP arremete contra contra el GOBIERNO MEXICANO pero DEFIENDE a CLAUDIA SHEINBAUM Gestión.
¿Qué es la LISTA CLINTON? Las 3 CONSECUENCIAS contra PETRO y COLOMBIA por culpa de TRUMP Gestión.
EE.UU. EJECUTA ATAQUE LETAL CONTRA EMBARCACIÓN DEL TREN DE ARAGUA RADAR24.
"LOS MISILES RUSOS QUE MADURO PRESUME SON SOLO PROPAGANDA" radarclips.
CAPO DE LA DROGA CHINO, ZHI DONG ZHANG, ES ENVIADO A EE.UU Gestión.
Noticias 24 de octubre: EE. UU ELIMINA OTRA "NARCOLANCHA" Y ANUNCIA EJERCICIOS MILITARES.
"VENEZUELA NO TIENE FUERZA MILITAR PARA ENFRENTAR A EE.UU." radarclips.
¿Operación militar en tierra en Venezuela? Trump lo confirma como próximo paso Gestión.
"MADURO NO TIENE MISILES RUSOS PARA USAR CONTRA EE.UU." radarclips.
Además hoy día 27 de Octubre en el calendario del Perú.
Diario Gestión
Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.