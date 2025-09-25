GRABADO el 25-09-2025

Congreso: Guido Bellido anuncia la inscripción de su partido Pueblo Consciente

Por medio de su cuenta de X, el congresista Guido Bellido anunció la inscripción de su partido político Pueblo Consciente, con el propósito de participar en las elecciones generales del 2030, debido a que el plazo para los comicios del próximo año llegó a su fin.



En su cuenta de X, el expremier de Pedro Castillo aseguró que el grupo que estará presente en las urnas del siguiente año, atenderá las demandas de los ciudadanos que no son escuchados y buscan un cambio en el territorio peruano.



Hoy comparto la alegría de miles de hermanos y hermanas por haber alcanzado un logro histórico: la inscripción del instrumento político del pueblo, su propio partido, destinado a encarnar las aspiraciones, metas y sueños de nuestros abuelos y abuelas. Ellos, en las pampas de Ayacucho, resistieron siglos de opresión y sembraron con su sacrificio el camino hacia la libertad, escribió en su red social.



PODRÍA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES 2026



Aunque su partido no llegó a tiempo para estar presente en las elecciones generales del 2026, Guido Bellido podría participar como invitado de una agrupación política para tentar un cargo a la cámara de diputados o senadores.





Ingresa a http://ptv.pe/454553 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 25/09/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

