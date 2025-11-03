GRABADO el 03-11-2025

¡ESCAPA DE LA JUSTICIA! Betssy Chávez logra ingresar a embajada de México: busca asilo político

José Jerí alude al gobierno de Dina Boluarte como responsable de la deriva del Estado en materia de seguridad ciudadana



Presidente José Jerí pedirá facultades especiales al Congreso





Betssy Chávez consigue refugio en embajada de México y provoca ruptura total de relaciones diplomáticas con Perú



CASI DESATA UNA TRAGEDIA Huaico casi sepultó dos vehículos en la vía Huánuco-Tingo María.

Gobierno no pudo desinflar el paro contra la inseguridad Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Puno: Red de Salud Yunguyo investiga muerte de paciente por falta de atención.

Ayacucho: Torrencial lluvia y granizada causan estragos en Huamanga y Pacaicasa.

Cusco: Obreros sindicalizados denuncian mafias laborales en gremio de Construcción civil.

¿Y LA TRANSMISIÓN, KEIKO? Fuerza Popular elimina mitin tras revelarse uso de cámara del Congreso.

PASÓ EN EL PERÚ: Unesco pone la lupa sobre Machu Picchu: exceso de turistas y mala gestión.

MOMENTO INCÓMODO Agricultores abandonan evento y enfrentan a Salhuana: "Viene para hacer campaña".

¡QUIEREN SU CABEZA! Conservadores del Congreso arremeten contra Susel Paredes, pero ella no se deja.

TRANSPORTISTAS ENCARAN A JERÍ Denuncian que la PNP bloqueó el paro pese a acuerdos previos.

FRACASARON Pese a intentos del Gobierno y del Congreso, el paro de transportistas paralizó Lima.

PERÚ SE METE EN UN LÍO DIPLOMÁTICO Así responde México a la ruptura de relaciones con Perú.

67 candidatos a la presidencia, 13 del Apra Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¡ESCAPA DE LA JUSTICIA! Betssy Chávez logra ingresar a embajada de México: busca asilo político.

PASÓ EN EL PERÚ: Obreros denuncian mafias, lluvias arrasan y mu3r3 paciente sin atención.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

