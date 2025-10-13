Histórico momento en el que Trump firma por el fin de la guerra en Gaza El Comercio
Donald Trump firmó este lunes en la ciudad egipcia de SharmElSheij el acuerdo de paz que pone fin a dos años de guerra en la FranjadeGaza. Acompañado por más de 30 líderes mundiales, entre ellos MahmudAbás y AbdelfatahElsisi, el mandatario estadounidense selló el tratado que marca un antes y un después en el conflicto entre Israel y Hamás.
Trump fue recibido con alfombra roja y muestras de agradecimiento por su papel clave como mediador. Durante la ceremonia, anunció que ya comenzaron las negociaciones de la segunda fase del acuerdo, que abordará la desmilitarización de Hamás y la reconstrucción de Gaza.
noticiashoy breakingnews internacionales Trump Gaza Hamás acuerdodepaz SharmElSheij MahmudAbás Egipto
