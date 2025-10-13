GRABADO el 13-10-2025

Histórico momento en el que Trump firma por el fin de la guerra en Gaza El Comercio

Donald Trump firmó este lunes en la ciudad egipcia de SharmElSheij el acuerdo de paz que pone fin a dos años de guerra en la FranjadeGaza. Acompañado por más de 30 líderes mundiales, entre ellos MahmudAbás y AbdelfatahElsisi, el mandatario estadounidense selló el tratado que marca un antes y un después en el conflicto entre Israel y Hamás.

Trump fue recibido con alfombra roja y muestras de agradecimiento por su papel clave como mediador. Durante la ceremonia, anunció que ya comenzaron las negociaciones de la segunda fase del acuerdo, que abordará la desmilitarización de Hamás y la reconstrucción de Gaza.

noticiashoy breakingnews internacionales Trump Gaza Hamás acuerdodepaz SharmElSheij MahmudAbás Egipto

elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Escritoras

Día de la Escritoras

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Fiesta patronal de la Virgen de Fátima en Santa María de Nieva

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

