GRABADO el 28-10-2025

PERÚ ELECTORAL: ¿Qué regiones marcan la pauta electoral rumbo al 2026?

En este episodio te contamos:

Cuáles son las regiones con más votantes del país y cómo podrían definir las próximas Elecciones Generales 2026.

Desde el norte, más de 80 periodistas capacitados y el trabajo de fiscalización del JNE.

Más de 27 millones de peruanos conforman el padrón electoral, y los jóvenes tendrán un rol clave.



Míralo completo en JNETV y entérate dónde se definirá el futuro del Perú rumbo a las Elecciones2026.



Jurado Nacional de Elecciones

