GRABADO el 29-10-2025

Elecciones Generales 2026: las regiones que definirán el futuro del Perú

A solo 5 meses de las Elecciones Generales 2026, el Perú se prepara para elegir a sus próximas autoridades entre 39 organizaciones políticas.

Descubre qué regiones tienen más votantes, cómo podrían inclinar la balanza electoral y por qué los jóvenes más de 6 millones entre 18 y 29 años serán decisivos en esta elección.
Te mostramos los datos clave del padrón electoral 2026, los números por región y el papel que jugarán los nuevos votantes en el futuro político del país.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 30 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

