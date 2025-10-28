GRABADO el 28-10-2025

Zonas en conflictos en elecciones: mapa de la criminalidad rumbo a EG2026

El Jurado Nacional de Elecciones advierte sobre distritos con antecedentes de conflictividad electoral y alta tasa de homicidios que podrían impactar las Elecciones Generales 2026.

El experto Aldo Huamán explica las causas de la violencia electoral, su vínculo con la minería ilegal y las medidas de prevención que se están implementando.



