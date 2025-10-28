GRABADO el 28-10-2025

ENVIVO JNE al Día JNE invoca a partidos a evaluar a candidatos 28 de octubre del 2025

Hoy en JNE al Día: Titular del JNE, Roberto Burneo, invoca a partidos a evaluar a sus candidatos para que sus postulaciones no se caigan.



Y además:

Conoce qué regiones del Perú definirán las Elecciones Generales.

31 de octubre: fecha límite para verificar datos en el padrón electoral inicial.



SÍGUENOS

Facebook: https://www.facebook.com/JNE.Peru

Twitter / X: https://twitter.com/jneperu

Instagram: https://www.instagram.com/jne.peru

Tiktok: https://www.tiktok.com/jne.peru



JuradoNacionalDeElecciones votación PolíticaPerú EG2026 bicameralidad

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Zonas en conflictos en elecciones: mapa de la criminalidad rumbo a EG2026.

ENVIVO JNE al Día JNE invoca a partidos a evaluar a candidatos 28 de octubre del 2025.

Audiencia Pública del Pleno del JNE 28 de Octubre de 2025.

Audiencia Pública del Pleno del JNE 28 de Octubre de 2025.

ENVIVO JNE al Día ¿Quiénes no pueden postular a las Primarias? 27 de octubre del 2025.

EN VIVO Presidente del JNE brinda conferencia de prensa a medios regionales de Piura.

Congreso bicameral: Conoce la diferencia entre senadores y diputados.

Elecciones Primarias ¿Puede haber candidatos inhabilitados o sentenciados?.

TC declara fundada medida cautelar de JNE en caso Unidad Popular: ¿Qué significa la medida?.

ENVIVO JNE al Día Padrón electoral: ¿Cuántos peruanos votan este 2026? 24 de octubre del 2025.

Elecciones Generales 2026: ¿Cuándo conoceremos a los candidatos para las primarias?.

ELEGIR BIEN El reto de las Elecciones Generales 2026.

ELIGE BIEN El reto de las Elecciones Generales 2026.

Elige 2026 TC falla a favor del JNE Conoce el mapa de la criminalidad rumbo a elecciones.

JNE al Día 7 autoridades renunciaron para ser candidatos 23 de octubre del 2025.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.