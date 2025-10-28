GRABADO el 28-10-2025

Padrón electoral: ¿Cómo revisar tus datos y presentar observaciones antes de las EG2026?

¿Sabes si tus datos están correctos en el padrón electoral 2026? Hasta el 31 de octubre, puedes verificar tu información personal y presentar reclamos ingresando a la web del Reniec. Solo necesitas tu DNI y el código de verificación.



En este video te explicamos paso a paso cómo hacerlo, qué errores puedes corregir y cómo presentar reclamos o tachas antes del cierre del padrón.



