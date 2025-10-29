GRABADO el 29-10-2025

ENVIVO JNE al Día Presidente del JNE hace llamado a votar informados 29 de octubre del 2025

Hoy en JNE al Día: Presidente del JNE, Roberto Burneo, hizo un llamado a los peruanos a votar de forma informada durante la Liga de la Democracia por un Voto Informado.



Y además:

Los candidatos que estén inhabilitados o con sentencia no serán admitidos para las próximas elecciones.

¿Cuándo puede ser excluida una fórmula presidencial?



