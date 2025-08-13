GRABADO el 13-08-2025

"Fue en legímita defensa": Sereno que abatió a criminal es liberado provicionalmente

LOÚLTIMO: El sereno y también militar de 26 años informó a las autoridades que uno de los delincuentes que lo interceptaron le apuntó con el arma, fue ahí que él arremetió contra dos de ellos, hiriendo a uno y dejando sin vida al otro. El sereno argumentó actuar en legítima defensa y por el momento cuenta con libertad provisional, pero continuarán las investigaciones.



Desde Revista CARETAS

