GRABADO el 14-08-2025

Fiscalizador le roba tamales y dinero a vendedora en San Isidro

Cámaras captaron a un fiscalizador de la municipalidad de San Isidro robando tamales y dinero a vendedora en plena luz del día. Los vecinos se mostraron indignados.

¿Qué opinas? Déjanos tus comentarios
sanisidro

Desde Revista CARETAS

Fiscalizador le roba tamales y dinero a vendedora en San Isidro.

Argetino Mastantuono es fichado por el Real Madrid.

Ricardo Moran se "burla" de un creyente en Yo Soy.

Nuevo iPhone 17 Pro: Apple sube precios por aranceles de Trump.

Menor de 14 años es apuñalado en Villa el Salvador por resistirse a un robo.

"Fue en legímita defensa": Sereno que abatió a criminal es liberado provicionalmente.

Rafael López Aliaga responde a Donald Trump.

Guty Carrera en México: De chico reality a conductor de TV.

"De una vez vamos a la guerra" dijo Pedro Castillo en juicio.

Tragedia en SJL: Vehículo de serenazgo atropella brutalmente a anciana.

Allegado a Gustavo Petro iza la bandera de Colombia en territorio peruano.

Paren la masacre de las pistas Mar de Fondo.

Retiran bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto.

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio.

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Revista CARETAS

video

Fiscalizador le roba tamales y dinero a vendedora en San Isidro

video

Argetino Mastantuono es fichado por el Real Madrid

video

Ricardo Moran se "burla" de un creyente en Yo Soy

video

Nuevo iPhone 17 Pro: Apple sube precios por aranceles de Trump

video

Menor de 14 años es apuñalado en Villa el Salvador por resistirse a un robo

video

"Fue en legímita defensa": Sereno que abatió a criminal es liberado provicionalmente

video

Rafael López Aliaga responde a Donald Trump

video

Guty Carrera en México: De chico reality a conductor de TV

video

"De una vez vamos a la guerra" dijo Pedro Castillo en juicio

video

Tragedia en SJL: Vehículo de serenazgo atropella brutalmente a anciana

video

Allegado a Gustavo Petro iza la bandera de Colombia en territorio peruano

video

Paren la masacre de las pistas Mar de Fondo

video

Retiran bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto

video

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio

video

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Huata (Ancash)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad y Feria de la Virgen de la Asunción en Cutervo (Cajamarca)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

Festividad de la Virgen de la Asunción en Umachiri (Puno)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 15 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo