GRABADO el 13-08-2025

Nuevo iPhone 17 Pro: Apple sube precios por aranceles de Trump

El iPhone 17 Pro será 50 más caro y los aranceles de Trump tendrían mucho que ver . Eso sí, ahora tendrá el doble de memoria. ¿Vale la pena?



Cuéntanos qué opinas en los comentarios



iphone17 iphone16promax iphone17pro donaldtrump apple iphone16 aranceles

Desde Revista CARETAS

Se viene CADE ELECTORAL María Isabel León Perú 2026 .

Confesiones, risas e imitaciones Fernando Armas EllosEllas.

Fiscalizador le roba tamales y dinero a vendedora en San Isidro.

Argetino Mastantuono es fichado por el Real Madrid.

Ricardo Moran se "burla" de un creyente en Yo Soy.

Nuevo iPhone 17 Pro: Apple sube precios por aranceles de Trump.

Menor de 14 años es apuñalado en Villa el Salvador por resistirse a un robo.

"Fue en legímita defensa": Sereno que abatió a criminal es liberado provicionalmente.

Rafael López Aliaga responde a Donald Trump.

Guty Carrera en México: De chico reality a conductor de TV.

"De una vez vamos a la guerra" dijo Pedro Castillo en juicio.

Tragedia en SJL: Vehículo de serenazgo atropella brutalmente a anciana.

Allegado a Gustavo Petro iza la bandera de Colombia en territorio peruano.

Paren la masacre de las pistas Mar de Fondo.

Retiran bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.