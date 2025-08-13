GRABADO el 13-08-2025

Rafael López Aliaga responde a Donald Trump

𝙀𝙨𝙩𝙖 𝙙𝙞𝙘𝙞𝙚𝙣𝙙𝙤 𝙡𝙖 𝙫𝙚𝙧𝙙𝙖𝙙 así respondió Rafael López Aliaga a Donald Trump, quien comparó la violencia en Lima con la de Washington D.C.



El alcalde de Lima, responsabilizó al Gobierno central por la falta de recursos para combatir la inseguridad.



RafaelLopezAliaga DonaldTrump Lima InseguridadCiudadana

Desde Revista CARETAS

Nuevo iPhone 17 Pro: Apple sube precios por aranceles de Trump.

Menor de 14 años es apuñalado en Villa el Salvador por resistirse a un robo.

"Fue en legímita defensa": Sereno que abatió a criminal es liberado provicionalmente.

Rafael López Aliaga responde a Donald Trump.

Guty Carrera en México: De chico reality a conductor de TV.

"De una vez vamos a la guerra" dijo Pedro Castillo en juicio.

Tragedia en SJL: Vehículo de serenazgo atropella brutalmente a anciana.

Allegado a Gustavo Petro iza la bandera de Colombia en territorio peruano.

Paren la masacre de las pistas Mar de Fondo.

Retiran bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto.

Horóscopo de la semana en Caretas Tauro, virgo, capricornio.

Horóscopo de la semana en Caretas Aries, leo, sagitario.

Horóscopo de la semana con Caretas Géminis, libra, acuario.

Horóscopo con Caretas Cáncer, Piscis, Escorpio.

Petro el tira piedras TresxSiete 173.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Revista CARETAS

Todos los videos desde Revista CARETAS en Youtube.