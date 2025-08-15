GRABADO el 15-08-2025

Se viene CADE ELECTORAL María Isabel León Perú 2026

Episodio 73 María Isabel León, Presidenta de CADE Ejecutivos 2025 Perú 2026
Equipo de Producción:
Director Periodístico: ENRIQUE A. CHÁVEZ DURÁN
Productora Ejecutiva: ANGIE CARDENAS RAMIREZ
Producción Técnica: CARRILLO LOZA ALEJANDRO

Desde Revista CARETAS

Se viene CADE ELECTORAL María Isabel León Perú 2026 .

Confesiones, risas e imitaciones Fernando Armas EllosEllas.

Fiscalizador le roba tamales y dinero a vendedora en San Isidro.

Argetino Mastantuono es fichado por el Real Madrid.

Ricardo Moran se "burla" de un creyente en Yo Soy.

Nuevo iPhone 17 Pro: Apple sube precios por aranceles de Trump.

Menor de 14 años es apuñalado en Villa el Salvador por resistirse a un robo.

"Fue en legímita defensa": Sereno que abatió a criminal es liberado provicionalmente.

Rafael López Aliaga responde a Donald Trump.

Guty Carrera en México: De chico reality a conductor de TV.

"De una vez vamos a la guerra" dijo Pedro Castillo en juicio.

Tragedia en SJL: Vehículo de serenazgo atropella brutalmente a anciana.

Allegado a Gustavo Petro iza la bandera de Colombia en territorio peruano.

Paren la masacre de las pistas Mar de Fondo.

Retiran bandera colombiana en Santa Rosa de Loreto.

Además hoy día 16 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Festividad de la Virgen del Perpetuo Socorro en Zarumilla (Tumbes)

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Fallecimiento del educador peruano Luis Antonio Eguiguren

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Yarqa Aspiy (Fiesta de la Acequia) en la región Ayacucho

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Creación del distrito de San Juan de Lopecancha (Luya)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

