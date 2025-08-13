GRABADO el 13-08-2025

Menor de 14 años es apuñalado en Villa el Salvador por resistirse a un robo

Cinco veces fue apuñalado un menor de 14 años por resistirse a un robo. La víctima se dirigía a su entrenamiento de fútbol cuando fue atacado a pocos metros de una comisaría, lo que ha generado preocupación y reclamos en la comunidad sobre la seguridad en la zona.



Desde Revista CARETAS

